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Джокович: работа с Марреем на «Мастерсе» в Монте-Карло не входила в часть соглашения

Джокович: работа с Марреем на «Мастерсе» в Монте-Карло не входила в часть соглашения
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что трёхкратный победитель мэйджоров британец Энди Маррей не будет присутствовать на его матчах во время «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

«Работа с Энди на этой неделе не входила в часть нашего соглашения. Я думал о том, кого бы хотел видеть, кроме моего тренера по физподготовке и физиотерапевта. Мой брат Марко смог присоединиться ко мне, это помогает мне на другом эмоциональном уровне. Проведу немного времени с братом», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

Марко Джокович — бывший профессиональный теннисист, являлся 571-й ракеткой мира.

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