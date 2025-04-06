Джокович: работа с Марреем на «Мастерсе» в Монте-Карло не входила в часть соглашения

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что трёхкратный победитель мэйджоров британец Энди Маррей не будет присутствовать на его матчах во время «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

«Работа с Энди на этой неделе не входила в часть нашего соглашения. Я думал о том, кого бы хотел видеть, кроме моего тренера по физподготовке и физиотерапевта. Мой брат Марко смог присоединиться ко мне, это помогает мне на другом эмоциональном уровне. Проведу немного времени с братом», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

Марко Джокович — бывший профессиональный теннисист, являлся 571-й ракеткой мира.