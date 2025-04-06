Циципас — о «Мастерсе» в Монте-Карло: это первый турнир, на который я приехал посмотреть

Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, какое значение для него имеет «Мастерс» в Монте-Карло.

«Мне приятно находиться в Монте-Карло. Я наслаждаюсь тем, что живу здесь, и это был первый турнир, на который я приехал посмотреть теннис, когда был молодым. Классические финалы Надаль — Федерер, свидетелем которых я мог стать, были одними из самых зрелищных матчей, которые видел в своей жизни. Чемпионство здесь заставляет меня чувствовать себя очень хорошо, хочу попытаться добавить к этим моментам наследие и построить всё, что могу, в плане своей карьеры», — приводит слова Циципаса Punto de Break.

Напомним, Стефанос Циципас является действующим чемпионом турнира. Он также становился победителем в Монте-Карло в 2022 и 2021 годах.