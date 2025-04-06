Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас — о «Мастерсе» в Монте-Карло: это первый турнир, на который я приехал посмотреть

Циципас — о «Мастерсе» в Монте-Карло: это первый турнир, на который я приехал посмотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, какое значение для него имеет «Мастерс» в Монте-Карло.

«Мне приятно находиться в Монте-Карло. Я наслаждаюсь тем, что живу здесь, и это был первый турнир, на который я приехал посмотреть теннис, когда был молодым. Классические финалы Надаль — Федерер, свидетелем которых я мог стать, были одними из самых зрелищных матчей, которые видел в своей жизни. Чемпионство здесь заставляет меня чувствовать себя очень хорошо, хочу попытаться добавить к этим моментам наследие и построить всё, что могу, в плане своей карьеры», — приводит слова Циципаса Punto de Break.

Напомним, Стефанос Циципас является действующим чемпионом турнира. Он также становился победителем в Монте-Карло в 2022 и 2021 годах.

Материалы по теме
Фото
ATP представила картинку в честь начала грунтового сезона. На ней Рублёв, Медведев, Надаль
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android