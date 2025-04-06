Новак Джокович — о мотивации: такие выступления, как в Майами, дают вдохновение продолжать

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о мотивации на участие в турнирах.

«Нет сомнений, что на протяжении всей моей карьеры с мотивацией становилось всё сложнее, но такие выступления, как в Майами, дают мне больше вдохновения продолжать. Здорово находиться на корте, когда хорошо бьёшь по мячу и выигрываешь матчи. Когда начинаешь проигрывать рано, появляется больше вопросов и внутренних голосов, которые вызывают сомнения, стоит ли продолжать.

Я рад, что в Майами нашёл радость на корте и хороший уровень игры, так что посмотрим, смогу ли я перенести это на грунт. Это другое покрытие, не было много времени, чтобы привыкнуть к турниру, поэтому мои ожидания не так высоки», — приводит слова Джоковича пресс-служба АТР.