Стефанос Циципас: был бы счастлив выиграть «Большой шлем», несмотря ни на что

Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что хотел бы выиграть турнир «Большого шлема» для своих близких и тех, кто всегда его поддерживал.

«Я был бы счастлив выиграть «Большой шлем», несмотря ни на что. Думаю, что это лучшее чувство для игрока. Я работаю над этим, не знаю, когда это произойдёт, но хотел бы снова испытать большие эмоции на корте. Сделал бы это не для себя, а для своего тренера, друзей, родителей и всех людей, которые мечтали вместе со мной», — приводит слова Циципаса Ubitennis.

Стефанос Циципас выступит на «Мастерсе» в Монте-Карло, где во втором круге встретится с победителем матча Джордан Томпсон (Австралия) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция). Грек является действующим чемпионом соревнований.