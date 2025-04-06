«Он был лучше, вот и всё». Новак Джокович — о поражении от Меншика в финале Майами
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). В титульном матче он проиграл 19-летнему чеху Якубу Меншику (6:7, 6:7).
Майами (м). Финал
31 марта 2025, понедельник. 03:45 МСК
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
Новак Джокович
Н. Джокович
«Немного горько в конце проиграть в финале, но я показывал качественный теннис. Отлично подавал, хорошо играл. Мне просто немного не повезло в финале, было два тай-брейка, но он был лучше. Вот и всё. Это даёт мне огромное воодушевление и позитивный настрой, когда я размышляю о своей игре и о том, как я играл в Майами», — приводит слова Джоковича пресс-служба АТР.
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