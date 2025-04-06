«Он был лучше, вот и всё». Новак Джокович — о поражении от Меншика в финале Майами

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). В титульном матче он проиграл 19-летнему чеху Якубу Меншику (6:7, 6:7).

«Немного горько в конце проиграть в финале, но я показывал качественный теннис. Отлично подавал, хорошо играл. Мне просто немного не повезло в финале, было два тай-брейка, но он был лучше. Вот и всё. Это даёт мне огромное воодушевление и позитивный настрой, когда я размышляю о своей игре и о том, как я играл в Майами», — приводит слова Джоковича пресс-служба АТР.