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Беккер — о проблемах Зверева: сейчас он не так уверен в себе, как в Мельбурне

Беккер — о проблемах Зверева: сейчас он не так уверен в себе, как в Мельбурне
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Победитель шести турниров «Большого шлема» бывший немецкий теннисист Борис Беккер высказался о спаде в игре второй ракетки мира немца Александра Зверева после поражения в финале Australian Open.

«Я всегда начинаю с этого: с ментального настроя. И сейчас он не так уверен в себе, как в Мельбурне или в конце прошлого сезона. Можете ли вы тренировать что-то подобное? Знаю, что во Флориде есть лучшие тренировочные центры для форхенда и бэкхенда, для физической подготовки, но есть ли там школа для психологии, для уверенности в себе, для внутреннего спокойствия, для внутренней веры? Я так не думаю, и это то, что может продвинуть его дальше, что может помочь ему, потому что, в конце концов, для меня это разница между победой и поражением с ним в данный момент», — приводит слова Беккера Tennis365.

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