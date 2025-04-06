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Александр Зверев: у нас самое низкое перераспределение доходов среди всех видов спорта

Александр Зверев: у нас самое низкое перераспределение доходов среди всех видов спорта
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о требовании игроков увеличить призовые на турнирах «Большого шлема».

«17% дохода перераспределяется между игроками. Я не буду вдаваться в подробности, поскольку ещё многое предстоит сделать. Было бы хорошо, если бы игроки выбрали одного или двух своих представителей, которые встретились бы с должностными лицами турниров «Большого шлема» и попытались найти решение.

Мы не просим 50%, как в американском спорте. Но не секрет, что у нас самое низкое перераспределение среди всех профессиональных видов спорта, когда дело касается высших уровней. Было бы хорошо добиться более справедливого разделения доходов, и я уверен, что вместе мы к этому придём», — приводит слова Зверева L'Equipe.

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