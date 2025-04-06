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Дрейпер — о сравнениях с Надалем: мне нужно совершенствоваться, чтобы достичь его уровня

Дрейпер — о сравнениях с Надалем: мне нужно совершенствоваться, чтобы достичь его уровня
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Седьмая ракетка мира 23-летний британский теннисист Джек Дрейпер высказался о сравнении его с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем.

«Если честно, сравнивать меня с Рафой неправильно. Я определённо думаю, что, будучи левшой и имея такой кручёный форхенд и всё такое, я очень похож на него, но в моей игре есть области, в которых мне нужно совершенствоваться, чтобы достичь его уровня.

Победа на таком крупном турнире, за которым следил с юных лет, определённо помогает мне чувствовать себя уверенно и помогает верить в себя. Это наполняет меня гордостью и помогает понять, зачем я делаю всю эту тяжёлую работу, но в то же время теннис продолжается, жизнь продолжается», — приводит слова Дрейпера Eurosport.

Напомним, Джек Дрейпер стал победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. В финале он обыграл датчанина Хольгера Руне со счётом 6:3, 6:2.

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