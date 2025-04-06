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Зверев: сейчас 4 человека показывают теннис иного уровня — Синнер, я, Алькарас и Джокович

Зверев: сейчас 4 человека показывают теннис иного уровня — Синнер, я, Алькарас и Джокович
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обозначил четырёх лидеров современного мужского тенниса, включив в список самого себя.

«Нас четверо на одном уровне. Прошлый год был немного странным: во второй половине я играл ужасно, у Алькараса были взлёты и падения, а вот Синнер был стабилен. Но я рядом, вместе с Джоковичем. Изменить баланс не составит большого труда.

Поздравляю новые таланты, но на данный момент нас четверо, кто показывает теннис другого уровня, — Синнер, я, который по-прежнему второй в рейтинге, Алькарас и Новак. Все очень конкурентоспособны.

Я верю, что мы также будем главными героями в 2025 году и что этот сезон будет более сбалансированным, чем предыдущие. Было бы ошибкой останавливаться на 2024-м, слишком много странных вещей произошло. Я чувствую себя свежим, я готов снова двигаться вперёд. Боюсь ли я проклятия «Шлемов»? Я боюсь только пауков!» — приводит слова Зверева La Repubblica.

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