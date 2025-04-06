Лучано Дардери стал победителем турнира ATP-250 в Марракеше, обыграв Таллона Грикспора
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57-я ракетка мира итальянский теннисист Лучано Дардери стал победителем турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко). В финале он обыграл 37-ю ракетку мира из Нидерландов Таллона Грикспора со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).
Марракеш. Финал
06 апреля 2025, воскресенье. 17:10 МСК
37
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
57
Лучано Дардери
Л. Дардери
Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. В её рамках Дардери два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Грикспора 10 эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
Отметим, что для 23-летнего Лучано Дардери титул в Марракеше стал вторым в карьере. До этого он выиграл турнир в Кордове (Аргенитна) в 2024 году.
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