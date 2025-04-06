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Карен Хачанов и Андрей Рублёв стартовали с победы на «Мастерсе» в Монте-Карло в паре

Карен Хачанов и Андрей Рублёв стартовали с победы на «Мастерсе» в Монте-Карло в паре
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Дуэт российских теннисистов Карена Хачанова и Андрея Рублёва вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло в парном разряде. В первом круге они обыграли пару Николы Мектича и Майкла Винуса со счётом 6:4, 6:2.

Монте-Карло — парный разряд. 1-й круг
06 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Никола Мектич
Хорватия
Никола Мектич
Майкл Винус
Новая Зеландия
Майкл Винус
Н. Мектич М. Винус
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв

Встреча продолжалась 59 минут. В её рамках Рублёв и Хачанов три раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Мектича и Винуса четыре эйса, четыре двойные ошибки и четыре заработанных брейк-пойнта.

Во втором круге россияне встретятся с победителями матча Уго Умбер/Лоренцо Музетти — Артур Риндеркнеш/Валентен Вашеро.

Турнир в Монте-Карло в парном разряде проходит с 6 по 13 апреля. Действующими чемпионами соревнований являются бельгийцы Сандер Жилле и Йоран Флиген.

Календарь турнира в Монте-Карло
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