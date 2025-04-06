Карен Хачанов и Андрей Рублёв стартовали с победы на «Мастерсе» в Монте-Карло в паре
Поделиться
Дуэт российских теннисистов Карена Хачанова и Андрея Рублёва вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло в парном разряде. В первом круге они обыграли пару Николы Мектича и Майкла Винуса со счётом 6:4, 6:2.
Монте-Карло — парный разряд. 1-й круг
06 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Никола Мектич
Майкл Винус
Н. Мектич М. Винус
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Встреча продолжалась 59 минут. В её рамках Рублёв и Хачанов три раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Мектича и Винуса четыре эйса, четыре двойные ошибки и четыре заработанных брейк-пойнта.
Во втором круге россияне встретятся с победителями матча Уго Умбер/Лоренцо Музетти — Артур Риндеркнеш/Валентен Вашеро.
Турнир в Монте-Карло в парном разряде проходит с 6 по 13 апреля. Действующими чемпионами соревнований являются бельгийцы Сандер Жилле и Йоран Флиген.
Комментарии
- 6 апреля 2025
-
19:44
-
19:42
-
19:36
-
19:18
-
19:16
-
19:04
-
18:52
-
18:51
-
18:43
-
18:35
-
18:33
-
18:14
-
17:44
-
17:35
-
15:57
-
15:54
-
13:57
-
13:26
-
12:56
-
10:40
-
09:44
-
09:42
-
07:22
-
07:11
-
00:55
-
00:44
-
00:38
-
00:22
-
00:01
-
00:01
- 5 апреля 2025
-
23:55
-
23:37
-
23:22
-
23:22
-
23:20