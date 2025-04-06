Зверев — о мужском теннисе: последние несколько месяцев были очень странными

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о состоянии современного мужского тенниса.

— Как вы видите эволюцию мужского тенниса? Всё кажется более открытым, особенно на грунте, после отказа Рафаэля Надаля?

— Честно говоря, не думаю, что всё так открыто… На харде Синнер выиграл практически всё, что только можно. На грунте можно назвать несколько весьма конкурентоспособных игроков. Карлос (Алькарас) впереди, я и ещё несколько человек.

Я думаю, нельзя судить на основе последних недель. Последние несколько месяцев были очень странными! Янник не может играть, я играю ужасно, Карлос тоже играл не очень хорошо. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, что всё вернётся к нормальной жизни, — приводит слова Зверева L'Equipe.