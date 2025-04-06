Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«С начала года я показываю отличный теннис». Алькарас — о своих результатах

«С начала года я показываю отличный теннис». Алькарас — о своих результатах
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своей игре перед стартом «Мастерса» в Монте-Карло.

«С начала года я показываю отличный теннис. Теннис — это не только удары по мячу. Это нечто большее. Это психология, физическая сторона. Своей игрой я очень доволен. Если не выигрываю, то неважно, хорошо играю или нет. Люди не думают о сопернике, они думают только обо мне. Если я проигрываю, люди говорят, что что-то происходит. Не думаю, что это справедливо. Я просто счастлив и готов хорошо сыграть на грунте», — приводит слова Алькараса официальный сайт турнира в Монте-Карло.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Карлос Алькарас стартует со второго круга, где встретится с победителем матча Фабио Фоньини (Италия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).

Материалы по теме
Зверев: сейчас 4 человека показывают теннис иного уровня — Синнер, я, Алькарас и Джокович
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android