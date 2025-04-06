«С начала года я показываю отличный теннис». Алькарас — о своих результатах

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своей игре перед стартом «Мастерса» в Монте-Карло.

«С начала года я показываю отличный теннис. Теннис — это не только удары по мячу. Это нечто большее. Это психология, физическая сторона. Своей игрой я очень доволен. Если не выигрываю, то неважно, хорошо играю или нет. Люди не думают о сопернике, они думают только обо мне. Если я проигрываю, люди говорят, что что-то происходит. Не думаю, что это справедливо. Я просто счастлив и готов хорошо сыграть на грунте», — приводит слова Алькараса официальный сайт турнира в Монте-Карло.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Карлос Алькарас стартует со второго круга, где встретится с победителем матча Фабио Фоньини (Италия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).