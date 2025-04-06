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Эала раскрыла, что Надаль отправил ей личное сообщение после выхода в полуфинал Майами

Эала раскрыла, что Надаль отправил ей личное сообщение после выхода в полуфинал Майами
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75-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала рассказала, что 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль написал ей сообщение после турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Напомним, там 19-летняя Эала сенсационно дошла до полуфинала.

«Рафа написал мне сообщение. Он впервые написал мне лично, так что для меня это было шоком. Забавная история, я заметила сообщение всего через пару дней после того, как проверила свой телефон. Было невероятно увидеть уведомление от него», — приводит слова Эалы Tennis365.

В юниорском возрасте Александра Эала тренировалась в академии Рафаэля Надаля в Испании.

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