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Карлос Алькарас: вижу много игроков, которые способны на большие дела на грунте

Карлос Алькарас: вижу много игроков, которые способны на большие дела на грунте
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что чувствует большую конкуренцию во время грунтового сезона.

«Думаю, что жеребьёвка в каждом турнире очень открытая, многие игроки играют в хороший теннис. Есть так много игроков, которые хорошо играют на грунте и на всех покрытиях. В грунтовом сезоне, я думаю, будет интересно. Вижу много игроков, которые способны на большие дела на грунте», — приводит слова Алькараса официальный сайт турнира в Монте-Карло.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Карлос Алькарас стартует со второго круга, где встретится с победителем матча Фабио Фоньини (Италия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).

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