Новак Джокович сообщил, что не до конца восстановился от глазной инфекции

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что продолжает испытывать проблемы с глазом. Перед финалом на турнире серии «Мастерс» в Майами (США) у Джоковича опух и покраснел глаз.

«Это небольшая вирусная инфекция. Начало болеть в день полуфинала в Майами, и мне было тяжело в финале, но я думаю, что всё становится лучше. Я пойду к врачу сегодня, посмотрим. Всё должно быть хорошо», — приводит слова Джоковича Sportklub.rs.

Новак Джокович сыграет на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако), который проходит с 6 по 13 апреля. Его соперник по второму кругу определится в матче Алехандро Табило (Чили) — Стэн Вавринка (Швейцария).