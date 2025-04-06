«Он хорошо играет на грунте». Медведев — о предстоящем матче с Хачановым в Монте-Карло
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Чемпион US Open – 2021 российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящей встрече со своим соотечественником Кареном Хачановым в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.
Монте-Карло. 1-й круг
07 апреля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
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Карен Хачанов
К. Хачанов
«Очень нравится играть здесь, в Монте-Карло. Первый турнир на грунте, всегда интересно увидеть, где ты находишься, как ты можешь его сыграть. Кстати, в принципе, у меня довольно часто получалось не так плохо играть здесь, поэтому посмотрим.
Первый матч сразу тяжёлый – против Карена. Он хорошо играет на грунте, доказывал и доказывает из года в год. Я ему здесь проиграл в прошлом году, поэтому постараюсь сыграть лучше, и посмотрим, что из этого выйдет», – сказал Медведев в интервью BB Tennis.
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