«Это не создаёт теннису хороший имидж». Рууд — о допинг-деле Синнера и Швёнтек

Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о допинговых скандалах первой ракетки мира итальянца Янника Синнера и второй ракетки мира Иги Швёнтек из Польши.

«Это, конечно, редкость (случайное заражение. — Прим. «Чемпионата»), но физически такое возможно. Тяжело быть отстранённым на три месяца, когда ты невиновен. Никогда не видел в Яннике человека, который бы намеренно принимал допинг или мошенничал. Как игроки мы очень уязвимы, потому что сталкиваемся с разными людьми и местами, с разными продуктами и странами. Мы же не будем спрашивать у каждого ресторана, откуда поступает еда!

Обидно, что в двух очень редких случаях одновременно замешаны лучшие игроки среди мужчин и женщин. Это не всегда создаёт теннису хороший имидж. Но если присмотреться, эти два случая просто показывают, что теннисист весьма подвержен неблагоприятным обстоятельствам», — приводит слова Рууда Eurosport.