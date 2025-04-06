Мария-Камила Осорио-Серрано защитила титул на турнире WTA-250 в Боготе
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Колумбийская теннисистка Мария-Камила Осорио-Серрано стала победительницей турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия). В финале она обыграла польскую теннисистку Катажину Каву со счётом 6:3, 6:3.
Богота. Финал
06 апреля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Катажина Кава
К. Кава
Окончен
0 : 2
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Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Осорио-Серрано три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Кавы один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.
Напомним, на этом турнире Осорио-Серрано защищала титул. В прошлогоднем финале она обыграла Мари Боузкову из Чехии со счётом 6:3, 7:6 (7:5).
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