Мария-Камила Осорио-Серрано защитила титул на турнире WTA-250 в Боготе

Колумбийская теннисистка Мария-Камила Осорио-Серрано стала победительницей турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия). В финале она обыграла польскую теннисистку Катажину Каву со счётом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Осорио-Серрано три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Кавы один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Напомним, на этом турнире Осорио-Серрано защищала титул. В прошлогоднем финале она обыграла Мари Боузкову из Чехии со счётом 6:3, 7:6 (7:5).