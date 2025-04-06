Хольгер Руне назвал самого сложного соперника на грунте

12-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне назвал третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса самым сложным соперником на грунте.

«Думаю, что самым сложным [на грунте] может быть Алькарас. Посмотрим, в какой форме он будет в начале сезона на грунте, но, когда он выходит на свой лучший уровень, он, возможно, лучший в мире. Он определённо может стать серьёзным вызовом. В последние годы он был травмирован, поэтому не получил такого опыта, как другие игроки, но я уверен, что со временем он его получит», — приводит слова Руне пресс-служба турнира в Монте-Карло.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Хольгер Руне в первом круге встретится с португальским спортсменом Нуну Боржешем.