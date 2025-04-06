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Роддик — об Алькарасе: вы не найдёте большего фаната, чем я, он мой любимый игрок

Роддик — об Алькарасе: вы не найдёте большего фаната, чем я, он мой любимый игрок
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Чемпион US Open — 2003, экс первая ракетка мира американец Энди Роддик назвал третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса своим любимым игроком.

«Когда он проиграл в полуфинале в Индиан-Уэллсе, люди удивлялись, как такое возможно. Он по-прежнему очень хорош. Его первый матч в Майами был плохим. Но вы не найдёте большего фаната, чем я, он мой любимый игрок, за которым я наблюдаю. Его непоследовательность иногда делает его почти человеком. Вы можете видеть, как он думает и принимает решения в режиме реального времени», — приводит слова Роддика Sportskeeda.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Карлос Алькарас стартует со второго круга, где встретится с победителем матча Фабио Фоньини (Италия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).

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