«Возможно, это был мой последний раз здесь». Гаске — о победе в первом круге в Монте-Карло

Бывшая седьмая ракетка мира, 38-летний французский теннисист Ришар Гаске прокомментировал победу в первом круге на «Мастерсе» в Монте-Карло над итальянцем Маттео Арнальди со счётом 6:3, 3:6, 6:4.
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«Я знаю, как мне повезло играть на этом корте. Возможно, это был мой последний раз. В третьем сете говорил себе в голове: «Борись, борись, это может быть последний сет здесь, поэтому ты должен играть хорошо. Ты должен быть хорош на корте, ты должен бороться». И я сделал это. Выполнил несколько отличных ударов и, конечно, очень рад, что выиграл здесь. В первую очередь хочу поблагодарить организацию за уайлд-кард и, конечно, выиграть — это безумие для меня», — сказал Гаске в интервью на корте.
Напомним, Ришар Гаске объявил, что завершит профессиональную карьеру на «Ролан Гаррос» — 2025.
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