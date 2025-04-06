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«Возможно, это был мой последний раз здесь». Гаске — о победе в первом круге в Монте-Карло

«Возможно, это был мой последний раз здесь». Гаске — о победе в первом круге в Монте-Карло
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Бывшая седьмая ракетка мира, 38-летний французский теннисист Ришар Гаске прокомментировал победу в первом круге на «Мастерсе» в Монте-Карло над итальянцем Маттео Арнальди со счётом 6:3, 3:6, 6:4.

Монте-Карло. 1-й круг
06 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		4 6
         
Ришар Гаске
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске

«Я знаю, как мне повезло играть на этом корте. Возможно, это был мой последний раз. В третьем сете говорил себе в голове: «Борись, борись, это может быть последний сет здесь, поэтому ты должен играть хорошо. Ты должен быть хорош на корте, ты должен бороться». И я сделал это. Выполнил несколько отличных ударов и, конечно, очень рад, что выиграл здесь. В первую очередь хочу поблагодарить организацию за уайлд-кард и, конечно, выиграть — это безумие для меня», — сказал Гаске в интервью на корте.

Напомним, Ришар Гаске объявил, что завершит профессиональную карьеру на «Ролан Гаррос» — 2025.

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