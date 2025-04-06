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Роджер Федерер поздравил Александра Овечкина с великим рекордом по голам в НХЛ

Роджер Федерер поздравил Александра Овечкина с великим рекордом по голам в НХЛ
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкина с установлением нового рекорда по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Я очень за тебя счастлив. Надеюсь, что ты будешь владеть этим рекордом вечно», — сказал Федерер в видеоролике, опубликованном пресс-службой НХЛ в соцсетях.

Александр Овечкин забросил рекордную 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» при счёте 2:0 в пользу соперника. Он побил достижение канадского нападающего Уэйна Гретцки.

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