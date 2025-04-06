Джессика Пегула стала победительницей турнира WTA-500 в Чарльстоне
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула стала победительницей турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В финале она обыграла соотечественницу Софью Кенин (44-я в рейтинге) со счётом 6:3, 7:5.
Чарльстон. Финал
06 апреля 2025, воскресенье. 21:40 МСК
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
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44
Софья Кенин
С. Кенин
Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках Пегула три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Кенин один эйс, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.
Титул в Чарльстоне стал для Джессики Пегулы вторым в сезоне и восьмым в карьере. До этого в 2025 году американка выиграла турнир WTA-250 в Остине.
Комментарии
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