Джессика Пегула стала победительницей турнира WTA-500 в Чарльстоне

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула стала победительницей турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В финале она обыграла соотечественницу Софью Кенин (44-я в рейтинге) со счётом 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках Пегула три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Кенин один эйс, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Титул в Чарльстоне стал для Джессики Пегулы вторым в сезоне и восьмым в карьере. До этого в 2025 году американка выиграла турнир WTA-250 в Остине.