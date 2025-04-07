Рублёв — о работе с Сафиным: он всё знает, показывает, а дальше уже от меня зависит

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о сотрудничестве с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема» Маратом Сафиным.

«Хорошо себя чувствую, стараюсь подготовиться, думать больше о вещах, которые мне нужно улучшить, и ни о чём другом, ни о чём лишнем. Посмотрим, вот только завтра будет неделя, как мы будем работать вместе, поэтому сложно что-то сказать в плане Марата. Он всё понимает, всё знает, старается помочь, поэтому посмотрим, как будет. Как он это объясняет, я, конечно же, не скажу, но да, так и есть. Он показывает, а уже дальше от меня зависит. Захочу – значит, буду. Не захочу – не буду», – сказал Рублёв в интервью «Больше!».

Ранее Сафин рассказывал, что может показать Рублёву путь, но идти по нему он должен сам. На «Мастерсе» в Монте-Карло Рублёв во втором круге сыграет с Гаэлем Монфисом или Фабианом Марожаном.