34-летняя Каролина Возняцки объявила, что ждёт третьего ребёнка

Бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки и её муж Дэвид Ли в социальных сетях объявили, что ждут третьего ребенка.

Фото: Из личного архива Каролины Возняцки

«Наша семья очень рада скорому появлению третьего малыша!» — подписала снимок Возняцки.

Напомним, Каролине Возняцки 34 года. Последний раз она выходила на корт на турнире «Большого шлема» US Open — 2024. Тогда она дошла до четвёртого круга, уступив бразильской теннисистке Беатрис Хаддад-Майе со счётом 2:6, 6:3, 3:6.

В 2020-м у датчанки была попытка завершить карьеру, однако в 2023-м она вновь вернулась на корт после рождения двух детей. Сын Джеймс родился 24 октября 2022 года, его сестрёнка Оливия старше на год.