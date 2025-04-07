«Только что поняла, насколько устала». Пегула — о победе на турнире WTA-500 в Чарльстоне

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала победу на турнире WTA-500 в Чарльстоне (США).

«Я только что поняла, насколько устала. Она начала играть на высоком уровне, было несколько геймов, из которых я не выходила, не делала брейков, не держала. Было очень ветрено, очень сложные условия. Если ты на долю секунды терял концентрацию или переставал двигать ногами, всё так быстро менялось. Так было и с нами обеими.

Во втором сете я просто хотела держаться, хотела сказать себе, чтобы набрать темп для третьего, потому что в третьем так не бывает. Честно говоря, не думала, что смогу сделать брейк дважды, но, к счастью, смогла показать хороший теннис», — приводит слова Пегулы Tennis.com.

Напомним, в финале турнира в Чарльстоне Пегула обыграла соотечественницу Софью Кенин со счётом 6:3, 7:5.