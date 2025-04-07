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Дженсон Бруксби стал победителем турнира ATP-250 в Хьюстоне, обыграв Фрэнсиса Тиафо

Дженсон Бруксби стал победителем турнира ATP-250 в Хьюстоне, обыграв Фрэнсиса Тиафо
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507-я ракетка мира американский теннисист Дженсон Бруксби стал победителем турнира категории ATP-250 в Хьюстоне. В финале он обыграл своего соотечественника, занимающего 17-ю строчку рейтинга Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:4, 6:2.

Хьюстон. Финал
06 апреля 2025, воскресенье. 23:05 МСК
Дженсон Бруксби
507
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Фрэнсис Тиафо
17
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Бруксби пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Тиафо ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Отметим, в прошлогоднем финале на этом турнире Тиафо уступил Бену Шелтону со счётом 5:7, 6:4, 3:6.

Дженсон Бруксби отбыл 13-месячное отстранение за пропуск трёх допинг-тестов во внесоревновательный период. Американец мог возобновить выступления ещё в марте 2024 года, но вернулся на Australian Open — 2025.

Календарь турнира в Хьюстоне
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