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Фото: Дэвид Бекхэм вручил Арине Соболенко футболку «Интер Майами» с её фамилией

Фото: Дэвид Бекхэм вручил Арине Соболенко футболку «Интер Майами» с её фамилией
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Бывший футболист, а ныне владелец «Интер Майами» англичанин Дэвид Бекхэм провёл небольшую церемонию чествования белорусской теннисистки Арины Соболенко. Это произошло перед матчем МЛС с «Торонто» на домашнем стадионе клуба.

США — Major League Soccer . МЛС
07 апреля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
1 : 1
Торонто
Торонто
0:1 Бернардески – 45+2'     1:1 Месси – 45+5'    

Бекхэм провёл совместную фотосессию с теннисисткой и вручил ей клубную футболку с её фамилией. Таким образом он от имени клуба поздравил её с победой на недавно завершившемся турнире категории WTA 1000 в Майами, где Арина в финале обыграла Джессику Пегулу.

Фото: Соцсети «Интер Майами»

В данном матче «Интер Майами» сыграл сегодня вничью — 1:1. Счёт в матче на 45+3-й минуте открыл итальянский полузащитник Федерико Бернардески с передачи Лоренцо Инсинье. На 45+6-й минуте голом отметился аргентинский нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси.

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