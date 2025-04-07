Андрей Рублёв и Даниил Медведев сохранили позиции в рейтинге ATP, лидирует Синнер

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Даниил Медведев сохранили позиции в обновлённом рейтинге ATP. Рублёв занимает девятое место, Медведев — 11-е.
Лидером является итальянец Янник Синнер. Вторую строчку занимает немец Александр Зверев, на третьей позиции находится испанец Карлос Алькарас.
Рейтинг ATP от 7 апреля:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 330 очков
2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7645
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6720
4 (4). Тейлор Фриц (США) — 5290
5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4510
6 (7). Джек Дрейпер (Великобритания) — 3780
7 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 3765
8 (10). Стефанос Циципас (Греция) — 3445
9 (9). Андрей Рублёв (Россия) — 3440
10 (10). Алекс де Минор (Австралия) — 3335
11 (11). Даниил Медведев (Россия) — 3290...
25 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1950...
68 (68). Роман Сафиуллин (Россия) — 871