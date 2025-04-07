Рублёв: играть внутри амфитеатра — один из самых невероятных моментов в моей жизни

Занимающий девятую строчку рейтинга АТР российский теннисист Андрей Рублёв поделился своими впечатлениями от игры на выставочном турнире UTS, который проходил на арене амфитеатра во французском Ниме.

«Никогда в жизни не испытывал ничего подобного, даже в роли туриста. Я много раз бывал в Риме, но никогда не заходил внутрь Колизея, так что оказаться в похожем месте да ещё и играть там — один из самых невероятных моментов в моей жизни», — приводит слова Рублёва сайт Relevo.

Выставочный турнир UTS завершился в воскресенье победой норвежца Каспера Рууда. В финале он был сильнее Томаша Махача из Чехии со счётом 12:13, 16:14, 15:14, 15:11. Эта победа стала первой для норвежского теннисиста на турнире UTS.