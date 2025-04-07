«Мастерс» в Монте-Карло: расписание игрового дня 7 апреля

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 7 апреля, пройдёт второй игровой день на грунтовом турнире категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными матчами первого круга соревнований:

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Первый круг. Расписание 7 апреля (время — московское):

12:00. Иржи Легечка (Чехия) — Себастьян Корда (США).

12:00. Стэн Вавринка (Швейцария) — Алехандро Табило (Чили).

13:30. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Даниэль Альтмайер (Германия).

13:30. Гаэль Монфис (Франция) — Фабиан Марожан (Венгрия).

15:00. Даниил Медведев (Россия) — Карен Хачанов (Россия).

16:30. Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Бен Шелтон (США).

Турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля. Действующий чемпион соревнований — грек Стефанос Циципас, в прошлогоднем финале обыгравший норвежца Каспера Рууда.