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Даниил Медведев — Карен Хачанов: во сколько, где смотреть матч 1-го круга в Монте-Карло

Даниил Медведев — Карен Хачанов: во сколько, где смотреть матч 1-го круга в Монте-Карло
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Сегодня, 7 апреля, на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) пройдёт матч первого круга, в котором встретятся два российских теннисиста. 11-я ракетка мира Даниил Медведев сыграет с 25-й ракеткой мира Кареном Хачановым. Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени.

Монте-Карло. 1-й круг
07 апреля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

В России трансляцию матчей осуществляет BetBoom Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию российского дерби.

Счёт личных встреч — 6-2 в пользу Медведева (0-1 на грунте). Карен выиграл в полуфинале Кубка Кремля — 2018 и в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло-2024. Медведев шесть раз победил Хачанова на харде, последний поединок был чуть больше полутора месяцев назад — 4:6, 7:5, 6:3 в первом раунде ATP-500 в Дохе.

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