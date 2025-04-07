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Чемпионская гонка ATP: дисквалифицированный Синнер продолжает лидировать, Медведев — 17-й

Чемпионская гонка ATP: дисквалифицированный Синнер продолжает лидировать, Медведев — 17-й
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Россиянин Даниил Медведев опустился на 17-ю строчку, Андрей Рублёв занимает 21-е место.

Список продолжает возглавлять дисквалифицированный итальянец Янник Синнер. Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.

Чемпионская гонка ATP от 7 апреля:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 2000 очков
2 (2). Александр Зверев (Германия) — 1675
3 (3). Джек Дрейпер (Великобритания) — 1550
4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 1520
5 (5). Карлос Алькарас (Испания) — 1420
6 (6). Якуб Меншик (Чехия) — 1330
7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1205
8 (8). Бен Шелтон (США) — 1120
9 (9). Алекс де Минор (Австралия) — 1095
10 (10). Томми Пол (США) — 1000

17 (16). Даниил Медведев (Россия) — 820
21 (22). Андрей Рублёв (Россия) — 740
75 (67). Карен Хачанов (Россия) — 260

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