Чемпионская гонка ATP: дисквалифицированный Синнер продолжает лидировать, Медведев — 17-й

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Россиянин Даниил Медведев опустился на 17-ю строчку, Андрей Рублёв занимает 21-е место.

Список продолжает возглавлять дисквалифицированный итальянец Янник Синнер. Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.

Чемпионская гонка ATP от 7 апреля:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 2000 очков

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 1675

3 (3). Джек Дрейпер (Великобритания) — 1550

4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 1520

5 (5). Карлос Алькарас (Испания) — 1420

6 (6). Якуб Меншик (Чехия) — 1330

7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1205

8 (8). Бен Шелтон (США) — 1120

9 (9). Алекс де Минор (Австралия) — 1095

10 (10). Томми Пол (США) — 1000

17 (16). Даниил Медведев (Россия) — 820

21 (22). Андрей Рублёв (Россия) — 740

75 (67). Карен Хачанов (Россия) — 260