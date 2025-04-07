Чемпионская гонка WTA: Мирра Андреева занимает третье место, Соболенко лидирует

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Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Лидирует белорусская теннисистка Арина Соболенко, чемпионка Australian Open — 2025 американка Мэдисон Киз — вторая. 17-летняя россиянка Мирра Андреева замыкает тройку лучших. Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате WTA.

Чемпионская гонка WTA от 7 апреля:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 3580 очков

2 (2). Мэдисон Киз (США) — 3069

3 (3). Мирра Андреева (Россия) — 2565

4 (4). Ига Швёнтек (Польша) — 2315

5 (5). Джессика Пегула (США) — 2310

6 (8). Аманда Анисимова (США) — 1460

7 (6). Клара Таусон (Дания) — 1365

8 (10). Эмма Наварро (США) — 1352

9 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1320

10 (9). Паула Бадоса (Испания) — 1255

13 (13). Екатерина Александрова (Россия) — 1185

21 (23). Диана Шнайдер (Россия) — 729

28 (25). Людмила Самсонова (Россия) — 622

30 (31). Полина Кудерметова (Россия) — 618

32 (29). Анастасия Потапова (Россия) — 598

35 (35). Вероника Кудерметова (Россия) — 570

38 (37). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 511

44 (42). Анна Блинкова (Россия) — 430

65 (89). Анна Калинская (Россия) — 303