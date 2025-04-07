«Давление убило меня». Карлос Алькарас — о борьбе за первую строчку рейтинга с Синнером

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что чувствовал давление со стороны общественности из-за потенциальной строчки рейтинга.

«Многие мне говорили, что у меня есть шанс стать номером один, пока Янник не играет. Поэтому, возможно, это давление в какой-то степени убило меня. Думаю, что не смогу стать номером один во время грунтового отрезка сезона. Даже когда Янник не играет, у меня нет шансов сделать это. Я слишком далёк от него. Поэтому сейчас я понимаю, что мне не нужно думать об этом, просто выхожу на корт и играю. Таков мой настрой сейчас», — приводит слова Алькараса Reuters.

Напомним, лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер отбывает трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го. Он вернётся в тур на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия), который стартует 7 мая.