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«GOAT». Карен Хачанов — о великом рекорде Александра Овечкина по голам в НХЛ

«GOAT». Карен Хачанов — о великом рекорде Александра Овечкина по голам в НХЛ
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26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на рекорд российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«The GOAT (величайший всех времён. — Прим. «Чемпионата») Сотворил историю. Лучший», — написал Хачанов на личной странице в социальных сетях.

Напомним, в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу и тем самым отодвинул канадца Уэйна Гретцки на второе место (894).

В текущем сезоне на счету Овечкина 61 матч, в которых россиянин набрал 69 очков — забросил 42 шайбы и отдал 27 результативных передач. До окончания регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести пять игр.

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