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Дженсон Бруксби стал одним из самых низкорейтинговых чемпионов турнира ATP в истории

Дженсон Бруксби стал одним из самых низкорейтинговых чемпионов турнира ATP в истории
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Американский теннисист Дженсон Бруксби стал одним из самых низкорейтинговых чемпионов турнира под эгидой ATP в истории. В воскресенье, 6 апреля, 24-летний спортсмен стал победителем соревнований в Хьюстоне (США). В финале он обыграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо.

На прошлой неделе Бруксби занимал 509-е место в рейтинге. Ниже него в рейтинге на момент победы на турнире находились два теннисиста — хорват Марин Чилич (777-й, Ханчжоу-2024) и австралиец Ллейтон Хьюитт (550-й, Аделаида-1998).

Дженсон Бруксби отбывал 18-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Он вернулся в тур в начале 2025 года.

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