Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации»

Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации»
Аудио-версия:
Комментарии

Известная российская теннисистка Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции, которая прошла 5 апреля во Дворце тенниса «Лужники» в Москве.
В мероприятии также приняли участие президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, известный тренер, заслуженный мастер спорта Дмитрий Турсунов, ученица Надежды Петровой (входит в рейтинг лучших теннисисток России по своему возрасту) Милана Харламова.

Фото: пресс-служба «Лужники»

Шамиль Тарпищев, юная теннисистка Милана Харламова (воспитанница Надежды Петровой), Надежда Петрова

Шамиль Тарпищев, юная теннисистка Милана Харламова (воспитанница Надежды Петровой), Надежда Петрова

Фото: пресс-служба «Лужники»

В книге прославленной спортсменки содержится автобиография, а также практические советы, основанные на личном опыте выступлений на международных турнирах и работе теннисистки в качестве детского тренера в своей школе большого тенниса в Москве и Елабуге (Республика Татарстан). Методика подготовки юных спортсменов уже показывает свою эффективность: двое учеников экс третьей ракетки мира попали в рейтинг лучших теннисистов России в своих возрастных категориях.

Фото: пресс-служба «Лужники»

Книга одинаково полезна для тренеров, родителей, дети которых занимаются теннисом профессионально, а также для юниоров, которые демонстрируют хорошие результаты на соревнованиях и имеют высокий потенциал. Рекомендации, приведённые в книге, помогут молодым теннисистам быстрее прийти к поставленным целям.

Материалы по теме
Рейтинг WTA: Александрова, Калинская, Кудерметова прибавили позиции, Андреева осталась 7-й
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android