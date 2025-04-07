Известная российская теннисистка Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции, которая прошла 5 апреля во Дворце тенниса «Лужники» в Москве.

В мероприятии также приняли участие президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, известный тренер, заслуженный мастер спорта Дмитрий Турсунов, ученица Надежды Петровой (входит в рейтинг лучших теннисисток России по своему возрасту) Милана Харламова.

Фото: пресс-служба «Лужники»

Шамиль Тарпищев, юная теннисистка Милана Харламова (воспитанница Надежды Петровой), Надежда Петрова Фото: пресс-служба «Лужники»

В книге прославленной спортсменки содержится автобиография, а также практические советы, основанные на личном опыте выступлений на международных турнирах и работе теннисистки в качестве детского тренера в своей школе большого тенниса в Москве и Елабуге (Республика Татарстан). Методика подготовки юных спортсменов уже показывает свою эффективность: двое учеников экс третьей ракетки мира попали в рейтинг лучших теннисистов России в своих возрастных категориях.

Фото: пресс-служба «Лужники»

Книга одинаково полезна для тренеров, родителей, дети которых занимаются теннисом профессионально, а также для юниоров, которые демонстрируют хорошие результаты на соревнованиях и имеют высокий потенциал. Рекомендации, приведённые в книге, помогут молодым теннисистам быстрее прийти к поставленным целям.