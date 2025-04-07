Новак Джокович впервые прокомментировал требование теннисистов увеличить призовые на ТБШ

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о требовании игроков увеличить призовые на ТБШ.

«В целом игроки считают, что мы должны получать призовые деньги на турнирах «Большого шлема», как можно ближе к проценту призовых, которые мы получаем в среднем в ATP-туре. Это было бы справедливо, потому что, если рассуждать логически и рационально, это, вероятно, лучший сценарий. Но это не произойдёт в одночасье.

Надеюсь, организаторы «Шлемов» отреагируют положительно и захотят сесть и обсудить распределение доходов, и не только это. Я также думаю, что игроки считают необходимым консультироваться с комитетами и руководством «Шлемов», когда они принимают какие-то серьезные изменения или решения. Это важно, потому что это влияет на нас. Нас нужно информировать об изменениях правил или о чём-то ещё. Мы должны быть частью таких разговоров и иметь своих представителей», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.