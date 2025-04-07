Циципас — об увеличении призовых: игроки должны объединиться в этом вопросе

Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал письмо игроков с требованием увеличить призовые на турнирах «Большого шлема».

«Игроки должны объединиться и быть вместе в этом вопросе. Иногда мне кажется, что теннис сильно отделяет нас друг от друга, а это вопрос объединения всех вместе, а также стремление добиться справедливости для нас.

У меня нет потенциальной цифры в голове, но я скажу вам одно: сейчас она и близко не та, какая должна быть. Это совершенно очевидно, и я удивлён, что она ещё не изменилась. Я очень надеюсь, что мы можем, все мы, подтолкнуть их («Шлемы») попытаться сделать цифру как можно более справедливой, потому что так быть не должно», — приводит слова Циципаса Tennis Majors.