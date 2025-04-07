Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас — об увеличении призовых: игроки должны объединиться в этом вопросе

Циципас — об увеличении призовых: игроки должны объединиться в этом вопросе
Комментарии

Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал письмо игроков с требованием увеличить призовые на турнирах «Большого шлема».

«Игроки должны объединиться и быть вместе в этом вопросе. Иногда мне кажется, что теннис сильно отделяет нас друг от друга, а это вопрос объединения всех вместе, а также стремление добиться справедливости для нас.

У меня нет потенциальной цифры в голове, но я скажу вам одно: сейчас она и близко не та, какая должна быть. Это совершенно очевидно, и я удивлён, что она ещё не изменилась. Я очень надеюсь, что мы можем, все мы, подтолкнуть их («Шлемы») попытаться сделать цифру как можно более справедливой, потому что так быть не должно», — приводит слова Циципаса Tennis Majors.

Материалы по теме
Новак Джокович впервые прокомментировал требование теннисистов увеличить призовые на ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android