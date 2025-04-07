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Даниил Медведев: выиграю все три грунтовых «Мастерса» и закончу победой на «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев: выиграю все три грунтовых «Мастерса» и закончу победой на «Ролан Гаррос»
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Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сделал шуточный прогноз на своё выступление на грунтовом отрезке сезона-2025.

«Легко! Я выиграю все три «Мастерса» и закончу победой на «Ролан Гаррос», как вишенка на торте», — сказал Медведев в ролике, опубликованном АТР.

На этой неделе Даниил Медведев принимает участие на первом грунтовом «Мастерсе» сезона в Монте-Карло (Монако). В первом круге он сыграет с соотечественником Кареном Хачановым.

В нынешнем сезоне Медведев не выходил в финалы на турнирах ATP. В последний раз титул россиянин брал в 2023 году на «Мастерсе» в Риме (Италия) на грунте.

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