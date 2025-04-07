Корне вошла в состав сборной Франции через неделю после своего возвращения в теннис

Капитан сборной Франции по теннису Жюльен Беннето вызвал в состав для участия в Кубке Билли Джин Кинг 460-ю ракетку мира Ализе Корне, которая совсем недавно вернулась в большой спорт.

«Я увидел, что она в хорошей физической форме и готова соревноваться… Её опыт и возможность играть с Диан Парри или Каролин Гарсией дадут нашей команде дополнительные варианты и преимущества, которые могут быть нам полезны в течение этой игровой недели», — приводит слова Беннето французский Eurosport.

35-летняя француженка Ализе Корне провела свой первый официальный матч после возвращения на корт на турнире WTA-125 в испанском Ла-Бисбаль-дель-Ампурдане, где дошла до четвертьфинала (0:6, 0:3 отказ). Напомним, Корне решила завершить карьеру весной 2024 года на фоне падения своих результатов игры.