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Денис Шаповалов проиграл Гирону в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло

Денис Шаповалов проиграл Гирону в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло
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29-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов завершил выступление на турнире категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако). В первом круге он проиграл американцу Маркосу Гирону (45-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:7 (5:7).

Монте-Карло. 1-й круг
07 апреля 2025, понедельник. 12:10 МСК
Маркос Гирон
45
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 5
         
Денис Шаповалов
29
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время Шаповалов выполнил шесть подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету Гирона один эйс, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

Во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло Маркос Гирон сыграет с шестой ракеткой мира британцем Джеком Дрейпером.

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