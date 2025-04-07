Денис Шаповалов проиграл Гирону в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло

29-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов завершил выступление на турнире категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако). В первом круге он проиграл американцу Маркосу Гирону (45-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:7 (5:7).

Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время Шаповалов выполнил шесть подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету Гирона один эйс, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

Во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло Маркос Гирон сыграет с шестой ракеткой мира британцем Джеком Дрейпером.