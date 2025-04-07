Денис Шаповалов проиграл Гирону в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло
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29-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов завершил выступление на турнире категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако). В первом круге он проиграл американцу Маркосу Гирону (45-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:7 (5:7).
Монте-Карло. 1-й круг
07 апреля 2025, понедельник. 12:10 МСК
45
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|7 7
|
|6 5
29
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время Шаповалов выполнил шесть подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету Гирона один эйс, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.
Во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло Маркос Гирон сыграет с шестой ракеткой мира британцем Джеком Дрейпером.
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