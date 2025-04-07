Азаренко: надеюсь, буду готова к турниру в Мадриде

Белорусская теннисистка 50-я ракетка мира Виктория Азаренко поделилась своими ощущениям от восстановления после травмы, которую она получила на турнире WTA-1000 в Майами.

«На этой неделе я провела шесть дней на корте, постепенно возвращаюсь к обычной форме. Мне кажется, прогресс есть. Я пока что не на 100% уверена, но чувствую, что мы предпринимаем правильные действия, чтобы я почувствовала себя лучше. Цель сейчас — быть готовой к турниру в Мадриде», — сказала Азаренко в своём аккаунте в одной из социальных сетей.

Напомним, экс первая ракетка мира снялась по ходу матча второго круга турнира WTA-1000 в Майами против чешской теннисистки Каролины Муховой, проиграв первую партию со счётом 0:6. Турнир WTA-1000 в испанском Мадриде пройдёт с 22 апреля по 3 мая.