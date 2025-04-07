Табило одолел Вавринку и сыграет с Джоковичем во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

32-я ракетка мира чилийский теннисист Алехандро Табило вышел во второй круг на турнире категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако). В непростом матче первого раунда он одолел трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Стэна Вавринку — 1:6, 7:5, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. За это время Табило выполнил три подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Вавринки восемь эйсов, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло Алехандро Табило сыграет с сербом Новаком Джоковичем, у которого ведёт 1-0 по личным встречам.