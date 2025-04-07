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Табило одолел Вавринку и сыграет с Джоковичем во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

Табило одолел Вавринку и сыграет с Джоковичем во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло
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32-я ракетка мира чилийский теннисист Алехандро Табило вышел во второй круг на турнире категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако). В непростом матче первого раунда он одолел трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Стэна Вавринку — 1:6, 7:5, 7:5.

Монте-Карло. 1-й круг
07 апреля 2025, понедельник. 12:10 МСК
Стэн Вавринка
163
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 5
1 		7 7
         
Алехандро Табило
32
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. За это время Табило выполнил три подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Вавринки восемь эйсов, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло Алехандро Табило сыграет с сербом Новаком Джоковичем, у которого ведёт 1-0 по личным встречам.

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