Дарья Сэвилл: бренды выбирают сотрудничать с девушками игроков вместо теннисисток. Почему?

115-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Сэвилл высказала недоумение о культуре WAG, просочившейся в теннис, в частности благодаря Морган Риддл, девушке четвёртой ракетки мира американца Тейлора Фрица.

Аббревиатура WAG расшифровывается как Wifes and girlfriends (жёны и девушки) и широко применяется в соцсетях относительно вторых половинок спортсменов.

«Давайте немного поговорим о сделках с крупными брендами. Теннисная эстетика сейчас в моде, верно? Бренды выбирают WAG вместо реальных спортсменок… почему? Игроки не получают такие сделки с брендами. На самом деле, теннисные WAG вписываются в эстетику, а не мы, потные теннисистки. Конечно, есть место и для WAG, и для теннисисток, но я считаю, что теннисистки всегда остаются в стороне.

Я разговаривала с несколькими популярными теннисными WAG, и они удивлены, что мы не получаем тех же возможностей. Может быть, спортсмены не так близки аудитории? Всё дело в гламурной жизни по сравнению с жизнью в поте лица? Быть WAG более вдохновляюще, чем быть женщиной-спортсменкой?» — сказала Сэвилл в своём видео в TikTok.