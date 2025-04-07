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Гаэль Монфис вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, где сыграет с Андреем Рублёвым

Гаэль Монфис вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, где сыграет с Андреем Рублёвым
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44-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис успешно стартовал на турнире категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако). В первом круге он одержал победу над венгром Фабианом Марожаном (81-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:1, 6:1.

Монте-Карло. 1-й круг
07 апреля 2025, понедельник. 13:55 МСК
Гаэль Монфис
44
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		1 1
         
Фабиан Марожан
81
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

Матч продолжался 1 час 43 минуты. За это время Монфис выполнил четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Марожана два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло Гаэль Монфис сыграет с девятой ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым.

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