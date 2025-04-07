Гаэль Монфис вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, где сыграет с Андреем Рублёвым

44-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис успешно стартовал на турнире категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако). В первом круге он одержал победу над венгром Фабианом Марожаном (81-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:1, 6:1.

Матч продолжался 1 час 43 минуты. За это время Монфис выполнил четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Марожана два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло Гаэль Монфис сыграет с девятой ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым.