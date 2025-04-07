Каспер Рууд: у меня не было ни малейших сомнений в добросовестности Синнера

Финалист трёх турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд заявил, что верит в невиновность трёхкратного чемпиона мэйджоров итальянца Янника Синнера в его допинг-деле.

«Я всегда говорил, что верю его заявлениям о невиновности. Ему очень не повезло, особенно из-за того, каким образом этот препарат попал в его организм. Должно быть, нелегко было смириться с тем, что он не будет играть в течение трёх месяцев, несмотря на то что он не виноват. У меня никогда не было ни малейших сомнений в добросовестности Янника», — приводит слова Рууда Tennis World USA.

Напомним, сейчас Синнер отбывает трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го. Он вернётся в мае на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).