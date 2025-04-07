Феликс Оже-Альяссим проиграл Даниэлю Альтмайеру в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло

19-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим покинул турнир категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако). В первом круге он потерпел поражение от квалифаера Даниэля Альмайера из Германии (84-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 3:6.

Матч продолжался 2 часа 2 минуты. За это время Оже-Альяссим выполнил четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Альтмайера шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге турнира в Монте-Карло Даниэль Альтмайер сыграет с французским теннисистом Ришаром Гаске.